圓展科技（3669）迎接開學季，重磅推出全新概念機：AVer A30 All-In-One實物攝影機，可同時做為視訊和實物攝影用途，呈現行動和遠距教學。A30搭載AI創新科技，並將鏡頭、麥克風、揚聲器集合於一身。以教學為例，老師用A30搭配AVerTouch可在即時影像中進行註記、螢幕擷取、錄影等教學功能，也可串連Google Classroom派發作業，還可連接到 Google雲端硬碟自動備份、即時讀取和儲存檔案，為老師打造出PRO級教學便利性。

A30是一款多功合一攝影機，配備1300萬高畫質與4K高解析度鏡頭，無論拍照與錄影，都能擁有清晰細膩的影像表現；獨特的伸縮手臂設計可自由延伸或折疊，加上大角度旋轉底座，打破一般攝影機的限制，展現最多樣化的拍攝角度；此外A30可串接另外一台USB攝影機，以子母畫面顯示不同影像源，更支援HDMI與USB Type-C兩種主流影像同時輸出，是老師能夠發揮最大教學力的好夥伴。

延續了圓展在實物攝影機領域的創新優勢，A30搭載強勁的AI科技，其一為「AI聲學科技」，運用AI演算法，可抑制噪音和消除通話回音，實現線上教學音訊最佳化。「AI影像旋轉」能自動翻正老師人像或教材圖像，老師再也不用費心調整鏡頭。各項AI科技提升教學品質的同時，讓老師得以將資源投注在更重要的教學上。

圓展在軟體研發上也極為用心，同時身為Google Cloud和Google for Education合作夥伴的一員，AVerTouch軟體更在Google教育整合性解決方案（Google for Education Integrated Solutions）扮演重要角色。