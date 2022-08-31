美聯儲主席鮑威爾釋出不惜犧牲經濟也要打擊通膨的鷹派言論，令非美貨幣明顯修正；此外，外資大舉匯出使得台灣股匯市雙雙走空，台北外匯紀紀公司今早新台幣美元匯價一度貶破30.5元，最低匯價為30.505元，再貶3.7分。本周新台幣匯價測30.5元，如預期實現。

匯銀分析，美國7月職位空缺增加1123.9萬，顯示勞動力的需求持續強勁，這讓美聯儲有理由維持其激進的升息立場。紐約聯儲總裁威廉斯週二表示，美聯儲需要將其政策利率提高到3.5%以上，並維持到2023年，再次削弱市場對美聯儲可能在明年降息的預期。

外資本周繼續在台股賣超並匯出，不過出口商因鄰近月底，拋匯意願增加，使新台幣的貶值幅度今天未再出現逾1角的幅度。不過，匯銀也強調，整體來說，近期外資頻頻撤離，加上市場對Fed升息預期持續上升，將會持續推升美元走強，造成外資熱錢持續流出，未來台幣仍有續貶壓力。