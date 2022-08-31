民進黨台北市長參選人陳時中昨發布5大方向的社福政見，喊出坐月子產婦每月補貼3.6萬、青年每年發1500元藝遊券，遭台北市長柯文哲揶揄寧可政策跳票，畢竟國家錢就這麼多，未來恐排擠其他支出。對此，陳31日受訪酸說，8年前的柯市長和現在有很大不同，如果還沒有做就覺得每一項都會失敗，這樣對市民不是一件好事情。

陳時中上午赴選委會登記，會前聯訪時他強調，從年輕人到嬰幼兒或是年輕媽媽爸爸，都是台灣未來希望，台北是個年輕且有希望的都市，有年輕人注入台北會越來越好，雖然近年人口流失，希望透過相關福利、補助讓年輕力量回到台北。

談及未來是否啟動北北桃連線競選，他表示，整體來講，未來台北執政牽涉到區域治理，所以區域一同合作執行競選相關政策，是一定要做的方向。

對於柯文哲批評他社福牛肉難做到，他直言，自己還是常常覺得，8年前的柯市長跟現在有很大不同，但市長還是要帶給市民希望，朝向能給大家一定福利、建設的台北，「如果還沒有做就覺得每一項都會失敗，那坦白講，這樣對市民不是一件好事情。」