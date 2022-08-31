據界面新聞報導，8月30日晚間，中國三大航空公司陸續發佈半年報，虧損額均創下歷史最高紀錄，合計淨虧損約497億元（人民幣，下同）；資產負債率攀升明顯，最高的為東航，比率接近88％。

中國國航報告期內實現營收239.53億元，同比下滑36.40％；淨虧損194.35億元，超過2021全年的虧損額，相當於虧掉疫情前近3年的利潤。

中國東航報告期內實現營收193.54億元，同比減少44.24％；淨虧損187.36億元，超過2021年全年虧損額。

南方航空在三大航中業績表現相對較好，營收規模最高，為408.17億元；淨虧損也是最低的，為114.88億元。

中國民航局年中工作會議透露，受疫情反覆衝擊，上半年民航運輸生產跌入低谷，日航班量最低時只有2967班，僅為2019年同期17.8％，整體虧損達1089億元，其中三大航佔到近一半。

客座率降至60％，國際航線創造「驚喜」

疫情前，三大航客座率普遍在80％以上，哪怕2020年疫情初期，三大航客座率也維持在66％以上。經過今年上半年疫情衝擊，三大航客座率已跌至60％左右，國航和東航分別在60.42％和60.64％，南航略高，為64.37％

運力投入縮減、客座率下滑，直接導致航空公司客運收入減少。2022年上半年，國航客運收151.04億元，同比減少157.92億元；東航客運收入138.99億元，同比減少51.17％；南航客運收入同比減少32.65％，明顯高於總營收的降幅。

雖然大陸國內客運市場慘淡，但國際航空客運市場仍保持著旺盛需求。疫情後國際航班大範圍縮減，導致供需失衡，出現過不少十萬元甚至更高的「天價機票」。因國際航班具有高客座率、高收益的特點，對航司業績形成一定支撐作用。

數據顯示，上半年國航的國際航班數量同比增長1.18％；客公里收益為2.0472元，同比提升了23.62％；國際客運收入的佔比也從4.80％增長至7.76％；東航國際航線收入15.10億元，同比增長 23.87％；南航國際航線客運收入同比增幅則達到41.64％。

中國民航局7月份發佈會宣佈，將繼續加強與相關國家的磋商，逐步增加國際航班數量。此外，入境隔離時間縮短、航班熔斷措施優化調整，也為航司接下來恢復運營國際航線提供了良好條件。

人民幣貶值讓航司「失血過重」

航空公司業績大虧損，一方面在於營收急劇滑坡，沒有足夠資金入帳；另一方面則是成本、費用等各類支出持續攀升，資金不斷流出，由此造成收支缺口的「窟窿」越來越大。

與以往不同的是，2021年航空公司將航油成本飆升歸為業績慘淡的主因之一，當年三大航航油成本上漲在35.69％-48.79％之間，給經營困難的航司平添更多負擔。

今年上半年以來，油價依然高位運行，大陸國內航線燃油附加費甚至經歷了五連漲。但是由於市場需求疲弱，航空公司生產運行量減少、加油量下降，以往佔據大頭的航空油料成本隨之減少或者增長幅度偏小。

其中，東航燃油成本同比下降8.32％，國航航空油料成本同比微增4.37％，南航航油成本同比增長16.69％。

反而是2022年上半年的人民幣兌美元貶值，導致航司失血的主因從航油成本變成了匯兌損失。

航空公司購買飛機、航材、航油等一般通過美元結算和支付，對匯率變動頗為敏感。國航數據顯示，人民幣升值或貶值1％，將導致該集團淨利潤和股東權益分別增加或減少約3.19億元。

去年匯率波動仍為三大航帶來正向收益，只是金額較2020年大幅下降，今年上半年匯兌收益轉為匯兌損失，且匯兌損失的規模遠超預期。

財報披露，國航2022年上半年財務費用52.89億元，同比大增159.15％。其中匯兌淨損失為22.40億元，去年同期為匯兌淨收益 5.63億元。

2022年上半年，東航財務費用42.66億元，同比漲幅132.61％，其中匯兌損失14.10億元，去年同期為匯兌收益8.27億元。

南航財務費用48.23億元，同比增加27.71億元，淨匯兌損失為20.52億元，去年同期為淨匯兌收益7.93億元。

子公司拖累加重

三大航旗下均有控股或者參股航空公司，原本業績表現堅挺的航司也在今年上半年出現大額虧損。

去年年末，《廈門航空報》發文稱，廈航集團2021年全年安全飛行（含河北航、江西航）約50萬小時，累積安全飛行超700萬小時，廈航實現連續35年盈利。

廈航是南航最大的一個控股子公司，飛機數量佔南航的23.6％。今年上半年，廈門航空也遭遇「滑鐵盧」，營收規模88.01億元，同比減少22.78％；淨虧損16.53億元，上年同期淨虧損0.46億元，前後相差35倍以上。

東航旗下上海航空及低成本航司中聯航虧損幅度也在擴大。今年上半年，上海航空營收同比下降60.07％，淨虧損19.52億元，去年同期為6.72億元，虧損額翻了近3倍。中聯航淨虧損13.12億元，是去年同期虧損額的4倍以上。

山航因資不抵債、總體發展面臨較大困難，國航已宣佈發起全面要約收購，籌劃取得山航控制權，目的是通過交易實現國航對山航集團及山航股份的資金支持，紓解其經營困境。

數據顯示，今年上半年，山東航空出現淨虧損32.96億元，是去年虧損額的4倍以上，這一虧損金額已遠超吉祥航空、春秋航空、華夏航空等三家民營航司。國航表示，上半年確認山航集團及山航股份投資損失4.75億元，同比增加3.84億元。

山航還不是國航旗下虧損最嚴重的航空公司，深圳航空今年上半年淨虧損達到45.93億元，取代去年同期的國泰航空，成為國航損失最慘重的子公司。

今年上半年國泰航空淨虧損44.32億元，同比減虧近19億元，國航確認國泰航空投資損失4.23億元，同比降低9.41億元。

「餘糧」是否還充足？

上半年民航業經歷至暗時刻，大大小小的航空公司深陷虧損、幾無幸免。由於航班量跌入低谷，民航局、財政部階段性實施了對國內客運航班的財政補貼，設定最高虧損額補貼標準上限為每小時2.4萬元。

據中國財政部公佈的《關於預撥國內客運航班運行財政補貼資金（第一批）的通知》，通知，第一批預撥補貼金額合計32.9億元。

此外，民航局協調有關部門出台出台多條助企紓困政策。局方7月12日例行新聞發佈會上表示，金融信貸方面，落實好航空公司、機場應急貸款656億元基礎上，又爭取新增航空公司應急貸款1500億元。財政支持方面，為國航、東航、南航三大航各爭取注資30億元，為首都機場集團注資20億元。

三大航自身也在加快融資步伐。

5月10日，中國東航（600115.SH）發佈公告稱，擬定增募資不超過150億元，用於引進38架飛機及補充流動資金45億元；8月2日，中國國航（601111.SH）發佈公告，擬定增募資不超過150億元，108億元用於引進22架新飛機，另外42億元補充流動資金。

財報數據顯示，國航上半年籌資活動產生的現金流入淨額為104.48億元，主要為確保流動性安全，融資規模增加。截至6月30日，國航現金及現金等價物為185.56億元，同比增加119.55％。

東航上半年根據外部資金市場態勢，增大借款規模，預留資金用於日常運營及償還借款，籌資活動產生的現金流量淨流入為183.14億元，是去年同期的11倍。

截至2022年上半年，南航現金及現金等價物為225.07億元，與去年末相比較增加 4.90％。