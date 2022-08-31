今年底九合一選舉於29日起登記，尋求連任的台南市長黃偉哲今（31）日稍早已完成登記，並宣告「臺南隊大集合，為臺南繼續拚！」

黃偉哲於臉書發文表示，接下來的日子改革繼續向前、幸福繼續前進，團隊將以「永續臺南，宜居首府」、「活力臺南，全齡照顧」、「文化臺南，國際聚焦」、「便捷臺南，區域均衡」、「富饒臺南，壯大臺灣」等五大施政面向繼續拚。

另外，他也感謝立委林俊憲、郭國文、陳亭妃、賴惠員、林宜瑾、王定宇，以及民進黨市議會黨團幹部劉米山、李宗翰、呂維胤、 邱莉莉等人陪同前往登記。