花蓮縣文化局委託曾獲金馬獎提名電影《無聲》製作團隊「赤兔影像」，以80年前的花蓮港為背景，拍攝跨時空的愛情喜劇微電影《尋找回憶的金木君》，向觀眾訴說日據時期花蓮港建港歷史脈絡，9月3日將於花蓮鐵道電影院首映；圖為《尋找回憶的金木君》劇照。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮港乘載著花蓮人的記憶，紀錄在地產業的發展，花蓮縣文化局委託曾獲金馬獎提名電影《無聲》製作團隊「赤兔影像」，以80年前的花蓮港為背景，拍攝一部跨時空的愛情喜劇微電影《尋找回憶的金木君》，訴說日據時期花蓮港建港歷史脈絡，帶領觀眾以不同視角與方式見證花蓮市街的發展。

花蓮市街發展與花蓮港息息相關，花蓮在花蓮港1939年完工前主要以南濱海岸（今日的太平洋公園）為對外聯通的出入口，過去民眾須冒著落水風險，以小船接駁貨物及人上岸，但開港後當地交通產生巨變，不僅將花蓮發展重心由南向北移，更改變當地產業結構。

花蓮縣文化局為呈現花蓮港開港前後的歷史脈絡，2019年透過「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫」，斥資900萬元委請赤兔影像拍攝微電影《尋找回憶的金木君》，描述女主角林羽萍（喬湲媛飾）意外得知穿越時空的方法，踏上了幫幽靈陳金木（黃鐙輝飾）尋找回憶、圓滿愛情的奇妙旅程，盼透過畫面在今昔間切換，帶領觀眾回到80年前花蓮港開港時的歡慶盛況。

花蓮縣文化局表示，《尋找回憶的金木君》9月3日於花蓮鐵道電影院首映後，同月10、11、17、18日也有其他場次可觀賞，民眾可至Accupass活動通上免費報名，19日則將在台北光點華山電影院舉辦媒體特映會，預計開放部分名額給一般大眾，近日將在花蓮縣文化局臉書粉絲專頁公告贈票方法。

《尋找回憶的金木君》9月放映結束後，花蓮縣文化局擬定與花蓮鐵道電影院合作周期性放映， 或將影片放置在影片平台，讓更多民眾能認識花蓮臨港線的歷史場景空間、建築及人文風情。

花蓮縣文化局為讓民眾更加認識花蓮市街發展歷史，向文化部前瞻計畫再造歷史現場專案申請經費，獲逾2.2億元補助及自籌2200多萬元後，於2018年至2022年執行「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫」，調查臨港廊道歷史脈絡，並逐步修復沿線中廣花蓮電台、美崙溪畔日式宿舍等歷史建物。