花蓮先期轉運站整合國道客運、公路客運和市區客運等9家業者，共26條路線，提供轉運搭乘服務，且台灣好行也以其作為起訖站，是縣內轉乘重要樞紐。（羅亦晽攝）

花蓮先期轉運站7月1日起試營運，整合國道客運、公路客運和市區客運等9家業者，共26條路線，提供轉運搭乘服務，縣府為提升轉運站便捷功能，與100多家旅宿飯店合作，推出「空手觀光」旅運創新服務，協助民眾將行李托運至合作飯店，以利輕便遊花蓮，年底前均免費。

花蓮轉運站內共有13處月台，供國道客運、公路客運及市區客運等9家業者、26條路線進駐，且台灣好行310太魯閣線、303縱谷花蓮線、304洄瀾東海岸線等路線，也以其作為起訖站，可謂縣內轉乘重要樞紐。

花蓮縣府為提供旅客多元服務、便捷的旅遊服務，於花蓮轉運站導入智慧旅運多項應用，包含即時旅運資訊、5G異地沉浸式景點導覽、智能型寄物櫃、共享行動電源、ATM提款機等，還有使用多元支付的無人咖啡機，及今天啟用的「空手觀光」創新旅運服務。

建設處長鄧子榆指出，「空手觀光」服務主要是協助旅客將行李托運至合作飯店的創新服務，不論是搭乘火車或客運的民眾，只要抵達花蓮轉運站後，可先將大包小包的行李交給服務櫃檯，再由轉運站托運至合作飯店，最遠能送到南區，方便遊客輕鬆逛街或到景區遊玩。

承辦花蓮轉運站營運服務的雷門數據服務執行長賴良賓說，「空手觀光」服務目前已和縣內逾100家的觀光旅宿飯店合作，未來會再逐步擴及服務範圍，且行李托運服務原定至9月底前免費，現在加碼服務至12月底，民眾可洽詢旅運諮詢服務中心；另，現場也有提供行李寄存服務。