臺北市做為文化友善之都，吸納了各種多元文化內蘊，原住民族來到臺北都會打拼，進而成為城市進步貢獻一份力量，2022臺北市原住民族文化節，以「原綻臺北城」為主題，呈現原住民族多元文化的繽紛色彩，由第二屆林班歌大賽做為主題，推出系列精彩的活動與節目，並在8月31日(星期三)於市府一樓大廳舉辦活動宣傳記者會。

臺北成為國際級城市，其都市建設發展並非一朝一夕，這當中不乏許多原住民族人離鄉背井，到城市打拼的身影。幾十載過去，臺北成了新的原鄉，同時昔日部落種子也落地發芽、開花結果，成為繁忙城市中繽紛綻放的文化景緻展現給大家看。

9月10日將在大安森林公園露天音樂臺，舉辦第二屆原住民林班歌大賽，也加碼總獎金12萬，號召更多高手一起來演唱林班歌，以定居臺北的都市原住民，在工作、思念家鄉及都市生活與傳統習俗的衝擊下，以傳唱的林班歌保存著這樣的拼搏精神。(台北市原民會提供)

今年的活動亮點，9月10日將在大安森林公園露天音樂臺，舉辦第二屆原住民林班歌大賽，也加碼總獎金12萬，號召更多高手一起來演唱林班歌，以定居臺北的都市原住民，在工作、思念家鄉及都市生活與傳統習俗的衝擊下，以傳唱的林班歌保存著這樣的拼搏精神。

9月17日將在花博入口廣場，舉辦2022臺北市原住民文化節的主題活動，本次活動除了有民眾最喜歡樂舞展演，還有鐵肺歌手戴愛玲、魯族公主粱文音、首支原住民拉丁饒舌樂團Boxing及融合潮流音樂與母語古謠的創作樂團FOCUS共同演出，現場安排如獵人文化、原住民族食材體驗、傳統編織技藝等，與原住民族傳統智慧有關的部落文化體驗攤位，並且還有包括傳統藝品、文創、農特產品及原住民特色美食的原民市集，穿越族群、地域、語言、藝術，五感體驗全方位的原住民族群多元魅力。歡迎臺北市民一同參與，在夏天感受原住民族的特殊人文智慧與生活方式，將臺北市打造為蘊涵多元文化的偉大城市。

原住民耆老特地會場替來賓進行祈福儀式。(台北市原民會提供)

本年度精彩的活動，將一直延伸至2023年台灣燈會，以「光源臺北，臺北就是未來！」為主題，點亮臺北這個夢想起點的城市，並且在3月由臺北市主辦全國原住民族運動會，邀請全國原住民族人們來到臺北，參與屬於原住民族重要體育盛事，在臺北市綻放部落與城市融合原住民族多元燦爛光芒。