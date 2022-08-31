2019年新竹縣一家私立幼兒園的許姓教保人員，因年僅4歲3月多的蔡姓兒童哭鬧，許竟將原放置在教室內之塑膠玩具1只塞入蔡的嘴巴內，致蔡受有雙唇破皮之傷害，台灣高等法院駁回許的上訴，依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑6月。可上訴。

高院認為，許雖否認有故意對兒童犯傷害犯行，但被害人及證人被害人父親與祖母所證述，關於許將玩具塞入被害人嘴巴之原因、過程、所受傷害，及被害人父親與祖母發現被害人所受傷勢情形，及詢問被害人而得知發生經過等內容大致相符，可以採信。

高院指出，依鑑定證人之證述及診斷函覆之內容，可知被害人所受雙唇破皮之傷勢，經判斷係含著物品在嘴唇上面，於取下過程中，因嘴唇乾或時間久、或力道較大，沾黏後扯下，所造成之黏膜破損，可證明許確有將塑膠玩具1只塞入被害人之嘴巴。

高院審酌許身為幼兒園教保人員，明知被害人於案發時僅為4歲3月餘之兒童，竟不思以愛心與耐心照顧，對其為前述傷害行為，有負教保人員職責，並對尚屬稚齡之被害人身心造成陰影及危害，且犯後否認犯行，判處有期徒刑6月。