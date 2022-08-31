迎接新學期來臨，蘋果優質經銷商 STUDIO A自9月1日起推出開學大慶 《STUDIO A x LINE Pay 超級返校日》活動，持學生證使用LINE Pay購買APPLE系列商品滿額享最高2,500元優惠券折抵，綁定「中國信託LINE Pay卡」再享LINE Points 3%回饋無上限，總計高達 10%優惠，還可同享官網及門市活動。

此外，因應今年教育部針對中、小學全面推行「生生用平板」計畫，STUDIO A也特別針對iPad 9 推出買就送觸控筆或藍牙鍵盤等最高72折的全配大禮組外，9月14日之前還可參加「2022開學大慶-瘋返校雙重抽獎活動」，不僅可於門市現場參加周邊商品抽獎，還可參加連續週週抽iPad，共9位幸運得主，可用一折優惠價格1,050元將 iPad 9帶回家。

為了新學期的開學做準備，不少家長和學生們已將平板、筆電列入自己的購物清單，STUDIO A 特別推出 《STUDIO A x LINE Pay 超級返校日》活動，最高10%回饋。9月1日至9月30日凡持有小學、中學及大專院校有效學生證件者，於 STUDIO A 官網及指定門市，結帳時透過LINE Pay付款，享限量優惠。

優惠一，購買「MacBook全系列」，單筆消費滿35,000元可領券現折2,500元。優惠二，購買「iPad全系列」，單筆消費滿10,000元可領券現折700元，若同時搭配已綁定的中國信託LINE Pay卡，再享LINE Points 3%回饋無上限，總計最高可享10%的加碼優惠，並可搭配線上線下既有優惠活動。

除了 《STUDIO A x LINE Pay 超級返校日》的10%加碼外，STUDIO A針對 MacBook 單機還另外贈送1,500~2,000元配件購物金，若加購「SA care 2.0全方保障計劃」三年期，贈最高價值5,690元 VAP Gen2 SSD 512GB多功能電腦擴充埠的好禮二選一優惠。選購 iPad 9 直接贈送觸控筆(價值1,690元)或藍牙鍵盤(價值1,490元)，或以688元加購前述二項贈品。

官網再加碼，搭配大全配優惠組最低72折起，組合包括iPad 9、多功能平板手提包、折疊藍牙鍵盤、觸控筆、折疊保護套及保護貼，總價值17,310元，優惠價12,388元，現省4,922元，等於72折。實體門市則還可以舊換新方案換購 iPad 9系列主機，即加碼贈500元購物金。

「2022開學大慶-瘋返校雙重抽獎」活動，9月14日之前於門市購買 iPad 9 64G系列主機，除同享贈送觸控筆或藍芽鍵盤等優惠外，同時可參加「雙重抽獎」活動，第一重可於購機當下抽出包含 PQI USB-C to lightning 150cm / PQI USB-A to lightning 30cm傳輸線、VAP品牌5折優惠券以及價值200元周邊商品抵用券等。第二重還可參加 9月1日、9月8日、9月15日等三日，週週抽出3名幸運得主，可以1折的優惠價格1,050元購入 iPad 9 64GB乙台，連續三週共9名。