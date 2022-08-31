2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光－晨鐘暮鼓蔣渭水」。最終曲的「俠飛春光」，將蔣渭水比作希臘神話中不懼飛太高的少年伊卡洛斯，以少年童聲唱出不畏精神，最後打擊樂與大合唱一起將最終氣氛推向高潮，帶出台灣社會在蔣渭水登高一呼後，持續突破與找尋自我定位的過程，極具渲染力。（黃世麒攝）

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光－晨鐘暮鼓蔣渭水」。最終曲的「俠飛春光」，將蔣渭水比作希臘神話中不懼飛太高的少年伊卡洛斯，以少年童聲唱出不畏精神，最後打擊樂與大合唱一起將最終氣氛推向高潮，帶出台灣社會在蔣渭水登高一呼後，持續突破與找尋自我定位的過程，極具渲染力。（黃世麒攝）

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光－晨鐘暮鼓蔣渭水」。最終曲的「俠飛春光」，將蔣渭水比作希臘神話中不懼飛太高的少年伊卡洛斯，以少年童聲唱出不畏精神，最後打擊樂與大合唱一起將最終氣氛推向高潮，帶出台灣社會在蔣渭水登高一呼後，持續突破與找尋自我定位的過程，極具渲染力。（黃世麒攝）

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光－晨鐘暮鼓蔣渭水」。最終曲的「俠飛春光」，將蔣渭水比作希臘神話中不懼飛太高的少年伊卡洛斯，以少年童聲唱出不畏精神，最後打擊樂與大合唱一起將最終氣氛推向高潮，帶出台灣社會在蔣渭水登高一呼後，持續突破與找尋自我定位的過程，極具渲染力。（黃世麒攝）

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光－晨鐘暮鼓蔣渭水」。由作曲家蔡昀恬所寫的第3曲「何罪之有」，講述《臺灣民報》被禁，求知民眾依然用各種方式傳遞新思想，充分活用「報紙」做為打擊素材，時為鼓棒、時為樂器，甚至撕裂的聲響也可入樂，相當具有戲劇張力。（黃世麒攝）

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光－晨鐘暮鼓蔣渭水」。由作曲家蔡昀恬所寫的第3曲「何罪之有」，講述《臺灣民報》被禁，求知民眾依然用各種方式傳遞新思想，充分活用「報紙」做為打擊素材，時為鼓棒、時為樂器，甚至撕裂的聲響也可入樂，相當具有戲劇張力。（黃世麒攝）

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光－晨鐘暮鼓蔣渭水」。由作曲家蔡昀恬所寫的第3曲「何罪之有」，講述《臺灣民報》被禁，求知民眾依然用各種方式傳遞新思想，包括按壓電報機的聲響也可入樂，相當具有戲劇張力。（黃世麒攝）

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光－晨鐘暮鼓蔣渭水」。由作曲家蔡昀恬所寫的第3曲「何罪之有」，講述《臺灣民報》被禁，求知民眾依然用各種方式傳遞新思想，充分活用「報紙」做為打擊素材，時為鼓棒、時為樂器，甚至撕裂的聲響也可入樂，相當具有戲劇張力。（黃世麒攝）

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光－晨鐘暮鼓蔣渭水」。由作曲家蔡昀恬所寫的第3曲「何罪之有」，講述《臺灣民報》被禁，求知民眾依然用各種方式傳遞新思想，包括按壓電報機的聲響也可入樂，相當具有戲劇張力。（黃世麒攝）

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光－晨鐘暮鼓蔣渭水」。蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容手持《台灣民報》，希望能藉由音樂會傳遞蔣渭水啟迪精神。（黃世麒攝）

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光－晨鐘暮鼓蔣渭水」。朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶（第二排左三）、蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容（第二排左二）、導演李小平（第二排右四）與作曲家、打擊樂手、合唱歌者們一同合影。（黃世麒攝）

由蔣渭水文化基金會與擊樂文教基金會共同舉辦，朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光－晨鐘暮鼓蔣渭水」，10月起將於北中南三地巡迴演出。本次製作集合4位作曲家，各自用不同的音樂風格，以打擊樂描繪出蔣渭水生命中的7個場景，讓觀眾回望這位在100年前晨鐘暮鼓、振筆疾書，帶領台灣人文化覺醒的精神領袖。

蔣渭水在世僅短短40年，他參與成立台灣文化協會、台灣議會設置請願活動、成立台灣民眾黨、興辦《台灣民報》等眾多影響台灣文化的事件。朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶認為，蔣渭水在民智未開的時代辦報作書，努力敲破時代的巨門，「所以蔣渭水的人生，相當適合用打擊樂來呈現。」

「俠飛春光－晨鐘暮鼓蔣渭水」音樂會的導演李小平和編劇施如芳，捨棄常見的傳記式敘事手法，其中部分場景設定在蔣渭水的牢中歲月，展現出「關得住形體，卻關不住精神傳遞」的強烈象徵，並在燈光設計車克謙、服裝設計林秉豪、舞台設計陳慧的精巧製作下，用音樂會形式的舞台，打造出具有百年前台灣氣勢的氛圍與風景。

除了朱宗慶打擊樂團外，更邀請合唱指導陳麗芬帶領20位合唱歌者，在台語指導許澤耀的咬字校正下，用蔣渭水故鄉的「宜蘭腔」，直接以人聲表達他寫下的犀利詞句。作曲上則採用了相當特別的形式，由洪千惠、櫻井弘二、楊祖垚與蔡昀恬等4位作曲家，為不同的場景分段作曲。其中，由蔡昀恬所寫的第3曲「何罪之有」，講述《臺灣民報》被禁，求知民眾依然用各種方式傳遞新思想，充分活用「報紙」做為打擊素材，時為鼓棒、時為樂器，甚至撕裂的聲響也可入樂，相當具有戲劇張力。

最終曲的「俠飛春光」，編劇施如芳將蔣渭水比作希臘神話中不懼飛太高的少年伊卡洛斯，櫻井弘二也先以少年童聲唱出不畏精神，最後打擊樂與大合唱一起將最終氣氛推向高潮，帶出台灣社會在蔣渭水登高一呼後，持續突破與找尋自我定位的過程，極具渲染力。

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光－晨鐘暮鼓蔣渭水」，將在10月6日晚間7時30分於台中國家歌劇院大劇院、10月29日晚間7時30分、30日下午2時30分於台北國家音樂廳，以及11月1日晚間7時30分於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳巡迴演出。