強颱「軒嵐諾」來勢洶洶，雖然大多數國家的預測都是V型北轉、不會登陸台灣，不過也有另一種預測認為颱風會朝台灣東部近海或本島移動。對此，氣象專家賈新興指出，「關鍵時間點，大約是明天晚上左右」。

賈新興在臉書粉專發文表示，依目前路徑來看，軒嵐諾可能是今年第一個對台灣有威脅的颱風。今天各國的氣象預報紛紛西修軒嵐諾的路徑，跟右側太平洋高壓有關係，高壓如果東退比較快，威脅就減低，但高壓如果不退反增強西伸，軒嵐諾的威脅就會加大。

賈新興指出，各國氣象預報的路徑其實都是一種可能性，不能單看某些路線，目前預測的兩種主要趨勢，一種是貼近各國及氣象局的官方預報路徑，另一種是朝台灣東部近海或本島移動，「關鍵時間點，大約是明天晚上左右」，不論最後結果如何，事先做好萬全的準備，才是面對颱風的最佳利器。

氣象局表示，軒嵐諾下午14時位於台北東方780公里的海面上，向西南朝琉球南方海面前進，晚間移動到琉球南方海面後移動速度放慢，預計在此海域緩慢行進一段時間之後再北上，未來極有可能影響到台灣北部及東半部海面，發布海上警報的機率大。不過今晚開始外圍環流就會開始影響台灣，北部及東北部地區有陣雨，並有大雨發生的機率。