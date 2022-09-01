智慧能源品牌商泓德能源（6873）於臺南七股建置日運漁電共生案場，此為全臺首件民間自辦環社檢核、並由政府單位核定的漁電共生案場。除了建造案場，泓德能源更自組專業養殖團隊，成立子公司「星源漁業」投入生態養殖，透過產銷一條龍的策略打造全臺第一支「漁業臺灣隊」，成為漁電共生領域發展的領頭羊。

泓德能源今年上半累計營收超過新臺幣11.11億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.01元，EPS年增率高達265%，此次漁電共生案場的擴大投資，可望為營收再添活水。

看好漁電共生發展潛力，泓德能源多年前就開始鴨子划水，成果陸續於今年展現。泓德能源也邀集臺灣人壽、全球人壽、富邦人壽共同成立「星(鮮)電力」，聚焦漁電共生相關領域進行投資，於臺南七股的日運案場即為星(鮮)電力的首個投資案，該案場預計於2023年三月完工，可供應42.6MW的綠電。

臺南年均日照時數將近2,500小時，太陽光電系統發電量約占全臺四分之一，居全臺之冠。臺南市府響應政府能源政策，積極推動陽光屋頂、綠色廠房等措施，並鼓勵業者、漁民投入漁電共生，期能兼顧產業與環境，達到創能多贏的目標。今日攜手臺南市政府，於七股舉行日運漁電共生案場的動土儀式，完工後將透過生態養殖的方式混養白蝦及烏魚，為臺灣漁業和光電布局注入新能量。

泓德能源董事長謝源一表示：「全力支持政府在2050年達成 4.4GW 漁電共生發電容量的目標，泓德能源擴大漁電共生的布局，希望透過全面性的輔導與轉型，改善臺灣養殖的基礎建設，在帶動地方經濟發展的同時，也能實踐『智慧綠能、隨手可得』的企業願景。」

泓德能源總經理周仕昌表示：「泓德能源積極投入生態養殖，不單單僅著眼於養殖容易程度，而是適地適所打造適合各種水產的生長環境方式從事生產，期望扮演養殖升級的推手，結合漁電共生的資源，為臺灣養殖業永續發展貢獻一份心力。」