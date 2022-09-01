知名歌手羅志祥有著「亞洲舞王」之稱，在2年前被交往9年的女友周揚青分手，並爆料私生活混亂，因此形象重創，節目、廣告等表演邀約一夕歸零，在消失將近2年4個月後，他被拍到現身大陸北京機場，準備搭機返回台北，死忠歌迷到現場送機，畫面因此曝光。

羅志祥於8月30日從北京機場出發返台，身穿黑色T恤和亮眼粉色長褲，頭戴黑色鴨舌帽與口罩，看來十分低調，不過見到他一下車，一群粉絲湧上紛紛說道「好久不見」，羅志祥立即上前給粉絲一個大擁抱，並安慰道「先不要哭」，有粉絲說「希望下次不要那麼久」，他低聲回答「不會」，並和眾人擊掌道別。影片曝光後，有人發現，羅志祥此時眼睛泛淚。

羅志祥熱情與粉絲互動，甚至被看見眼角泛淚。(圖/微博)

粉絲們得知此事，相當好奇羅志祥出現北京的原因，紛紛留言道「真的好久不見，以後就要內地台灣兩邊跑啦」、「到底啥情況，節目也沒有宣傳，是過來辦事的嗎？」更有人直接問「來錄製節目的嗎？」，多數網友當於他現身相當感動，也期待不久後能夠在大陸復出。

羅志祥跟前女友周揚青分手後，被爆料私生活淫亂導致形象重挫，經過一段時間沉澱後在台灣復出，不但於去年花蓮跨年晚會登台，7月登上台北小巨蛋，現場有萬名歌迷相挺，據說現場又好笑又感人。他在大陸娛樂圈消失將近2年4個月，部分大陸觀眾表示有他的綜藝才好看，看來對他的幽默感相當懷念。