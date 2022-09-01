國民黨桃園市長參選人張善政1日在議長邱奕勝、黨籍立委和市議員參選人陪同下登記參選，展現藍營大團結。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政1日在議長邱奕勝、黨籍立委和市議員參選人陪同下登記參選，展現藍營大團結。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政1日在議長邱奕勝、黨籍立委和市議員參選人陪同下登記參選，展現藍營大團結。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政1日在議長邱奕勝、黨籍立委和市議員參選人陪同下登記參選，展現藍營大團結。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政1日在議長邱奕勝、黨籍立委和市議員參選人陪同下登記參選，前台北市議員羅智強也出席力挺，數度高喊：「我相信張善政、支持張善政！」批民進黨開啟「瘋狂趙高」模式，拚命指鹿為馬、顛倒是非，強調張善政沒拿5700萬元，窮得只剩下清白、專業跟能力，樂見國家機器查出5700萬的資金流向，反問鄭運鵬：「如果張善政沒有拿錢，鄭運鵬你要不要退選？」

張善政今正式登記參選桃園市長，曾爭取提名參選桃園市長的立法委員呂玉玲、前台北市議員羅智強、以及桃園市議長邱奕勝都力挺陪同，高喊：「善哥打拼，桃園放心！善哥打拼，桃園翻新！」、「一起拚，桃園善好！」

「我相信張善政，支持張善政！」羅智強說，自己行腳全台走了620公里，從桃園出發、結束第一時間也奔回桃園力挺張善政，強調張善政的專業、正派、人格操守，絕對禁得起檢驗，他晚上就要飛往美國巡迴演講，除告訴海外好友台灣民主被民進黨糟蹋成什麼樣子，也要代替張善政尋求海外僑胞支持，返台參加年底選舉，支持張善政。

羅智強批評，民進黨所有抹黑跟打壓最根本的想法就是雞蛋裡挑骨頭，來當執政的遮羞布，用盡各種手段挑你的毛、挑你的刺、挑你雞蛋裡的骨頭，且重點不在雞蛋裡有骨頭，而是想把雞蛋打破，但張善政是鐵蛋、鑽石蛋根本不怕，民進黨打不穿正直、正派、專業的張院長。

羅智強說，民進黨開啟「瘋狂趙高」模式，拚命指鹿為馬、顛倒是非、顛倒黑白，就是因為他們掌握媒體、還養網軍，左手握《數位中介法》、右手握「數位東廠部」，即使《數位中介法》因民怨暫時歇下腳步，但數位東廠部已經開始鋪天蓋地打擊在野力量，引發寒蟬效應，他感嘆台南2個英勇警察殉職，民進黨第一時間反應竟是斥資217億成立數位東廠部，「217億已經可以養一整個警政署了！」

「張善政窮得只剩下清白，張善政窮得只剩下專業跟能力！」羅智強說，這幾天張善政的堅定、快速、清楚、自信的回應，跟當初林智堅閃躲、迴避、非常怯懦的反應，完全是天壤之別，證明張善政對自己曾參與過政府的計畫深具信心，呼籲桃園的朋友們睜大眼睛，看清楚今天民進黨這種指鹿為馬的做法、顛倒是非黑白。

「我支持張善政院長提告！」羅智強說，鄭運鵬稱張善政拿了5700萬，但張善政說他一毛錢都沒有拿，「張善政如果被證明拿錢，我羅智強站出來要他退選，如果張善政沒有拿錢，鄭運鵬你要不要退選？」強調既然國家機器這麼厲害，歡迎把張善政所有資金流向全部調出來，證明5700萬真的進到張善政口袋，如果沒有就是「意圖使人不當選」，重申支持張善政提告，桃園這一仗，我們堅定讓他贏！

邱奕勝說，他今天到場不只是代表個人來支持他，更是後頭所有議員團隊的力挺，國民黨都是一條心，全力支持張善政進入桃園市政府，呼籲選民支持國民黨議員的鄉親好朋友，也一起支持張善政，讓他進入市政府。