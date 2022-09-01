無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨向對手「下戰帖」，喊話每周進行一次公開政策辯論會。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天回應，他每周都會公布政策，接下來會持續端出牛肉，他反問黃珊珊跟台北市長柯文哲方向有哪些不同？

蔣萬安今前往北市選舉委員會登記參選，他在受訪時表示，他每周固定都會公布台北市政政策，已經公布很多，包括年輕人生育獎勵、長輩照顧、運動產業發展、都更政見等，接下來會持續端出牛肉，讓市民感受到具體建議。

蔣萬安喊話，黃珊珊應清楚告訴市民朋友，她跟柯文哲方向有哪些不同，過去幾年北市人口外流非常嚴重，過去8年流失20萬人，根據許多國際客觀指標，城市競爭力不斷下滑，六都市民滿意度北市敬陪末座，這都是客觀事實。

蔣萬安說，希望未來有一位沒有行政包袱、有創新思維、有國際觀，能夠大刀闊斧帶領台北市開創新局的領導者，帶領台北市大步往前邁進，真正踏上國際一流大城市的行列。

他說，昨天他也公布4位過去對台北市政熟悉、有極大貢獻的副市長擔任最高顧問，他們在各領域包括城市永續、環保、文化、醫療、健康城市都有豐富的經驗，他們是堅實的團隊，大家打一場團體戰，大家都是台北隊，也歡迎所有市民加入他的行列。