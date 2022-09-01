保瑞(6472)併購安成國際藥業交接典禮今(1)日在保瑞集團總部正式完成，董事長盛保熙說，兩家公司合併真的是1+1多於2，安成業績9月就會進來，今年增加3項新產品上市，預期對保瑞的貢獻是樂觀的。

早在5~6年前時就開始談併購，盛保熙笑說，當時保瑞太小也不夠成熟，安成創辦人陳志明博士對公司根本沒興趣，不過自已鍥而不捨的談了很多年，其實各國有很多業者都想要買下安成，最近可能時機來臨，才讓保瑞買下了安成。

盛保熙說，未來安成將會專注產品開發及國際授權銷售，原先安成聚焦P4學名藥，但目前P4這個市場已經有所改變，所以這個團隊將會進行做整頓，會詳細分析產品看看什麼產品需要再投入，考量公司是否有能力進入。他說，原先安成投資的可能比較廣，但若以商業觀點來看，是比較沒有效率的，預期調整期約半年到1年內，目前看來還有3~4個P4產品都很有競爭力。

安成創辦人陳志明博士則表示，從日本衛采台南廠、聯邦製藥、美國Impax旗下益邦製藥竹南廠、GSK加拿大廠一直到伊甸生醫的併購案，這十年來保瑞併購的成績都是有目共睹。他說，保瑞在管理行銷和產品嗅覺都有很好的經驗，安成已有快20年的歷史，一路走來也是很辛苦，現在競爭者越來越多，自已年紀也大，應該要讓年青人來做，希望台灣製藥業能走出去，讓全世界知道除了半導體，還有藥品也是MIT!

保瑞表示，併購安成後，保瑞將擁有更完整的產品開發與製程研發技術，並新增眼藥水劑型佈局更完整的劑型生產線，成為更具競爭優勢的國際CDMO。安成則可利用保瑞大規模量產能力，將安成旗下在美國學名藥之後續量產規劃，轉移至竹南廠繼續生產，大幅降低成本、擴大市占以提高競爭力，同時也將透過多元且精準的產品開發規劃，帶動安成建立更高、更穩定的獲利能力。在藥品經銷與授權部分，未來也會跟保瑞聯邦進行階段性的整合，助攻保瑞集團建立全球化的銷售團隊。