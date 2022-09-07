金管會公布上市櫃公司最新海外及中國大陸投資概況，2022年上半年海外投資收益6248億元、年增達485億元或8.42％，創近10年同期高點。而對中國大陸投資收益2038億元，雖年減392億元或16.13％，仍為近10年同期次高。

金管會統計，上半年共1285家上市櫃公司赴中國大陸以外地區投資，較去年底增加4家、占比77.55％。累計投資金額7兆4598億元，較去年底增加3072億元，主因併購取得海外子公司、海外子公司營運及建廠資金需求、參與現增等，上市櫃公司均以半導體業投資較多。

投資損益方面，上市櫃公司上半年投資收益6248億元、年增485億元或8.42％，創近10年同期高點。其中，上市公司6034億元、年增504億元或9.11％，但上櫃公司214億元、年減19億元或8.15％。

證期局副局長高晶萍表示，上半年上市公司海外投資收益增加，主因航運業、半導體業及電子零組件業受惠貨櫃運價上漲、晶圓等產品需求增加。航運業2850億元、年增達1320億元，半導體業655億元、年增168億元，電子零組件業849億元、年增44億元。

赴中國大陸投資方面，上半年共1198家赴陸投資，較去年底減少10家，占比72.3％，累計投資金額2兆6417億元，較去年底增加1129億元或4.46％。其中，上市公司2兆3910億元，較去年底增加4.63％，上櫃公司2507億元，較去年底增加2.91％。

高晶萍指出，上市櫃公司上半年對中國大陸投資金額增加，主要基於營運策略考量併購取得中國大陸子公司，或因應子公司業務拓展、建廠資金需求，因此增加對中國大陸投資規模，上市及上櫃公司分別以電腦周邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

投資收益方面，上市櫃公司上半年在陸投資收益2038億元，雖年減392億元或16.13％，仍創近10年同期次高。高晶萍表示，主要由於電腦周邊設備、塑膠及水泥業受供應鏈缺貨、市場需求下滑及原物料價格上漲影響，導致上市公司上半年在陸投資收益年減393億元。

據金管會統計，上半年在陸投資收益減少最多的前三大上市產業，依序為電腦周邊設備業虧損42億元、年減達229億元，塑膠業獲利62億元、年減達188億元，及水泥業獲利25億元、年減89億元。上櫃公司上半年在陸投資收益與去年同期相當。

投資收益匯回方面，上市櫃公司截至上半年累計共匯回6295億元，較去年底增加399億元或6.77％。高晶萍表示，主要為配合集團資金規畫策略，將盈餘、現金股利及出售股權收益匯回所致，上市櫃公司皆以電子零組件業匯回金額較大。