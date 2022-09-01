時報金像獎今年邁入第45年，是華人地區歷史最悠久的獎項。為鼓勵廣告設計創意的全面性發展，特將視覺設計類擴大新增為四大項目──「印刷設計」、「識別系統」、「創意商品」、「商化設計」，誠邀廣告行業和設計領域的人士，報名參加。

視覺設計在各行各業應用廣範，今年時報金像奬將「視覺設計類」區分四大項目來分開評選給於金、銀、佳作及入圍奬項。在「印刷設計」項以海報、雜誌、報紙、宣傳手冊、圖書以及包裝的編排與設計的印刷品都能參與此項；「識別系統」項則含VI、IP以及吉祥物的設計等；「創意商品」項含觀光景點、展館以及IP的延伸商品；「商化設計」項含商業空間之招牌、POP展示、櫥窗、陳列、互動裝置等。若作品符合兩項目，皆可同時報名。舉例，假如在設計商化空間時，同時推出同名的IP商品，即可同時報名「創意商品項」及「商化設計項」；不同項目皆分開評審，可增加獲獎機會。

近年來有很多好的IP設計、還有個想在國際拿大獎的包裝設計、以及各種有趣的互動裝置等，都歡迎來報名參加。

44屆時報金像獎設計類-銅獎／無限制服UNI-FORM/Vogue／臺灣奧美集團。(圖／主辦單位提供)

44屆時報金像獎設計類-佳作/《城市印象大麥克》裝置藝術展/麥當勞／李奧貝納。(圖／主辦單位提供)

第45屆時報金像獎截止日期延至9月20日，今年度共有六大類35個類。分為平面類、影片類、行銷類、音頻類、視覺設計類及技術類。期待業界人士共赴此場盛事、共創佳績，詳細參賽辦法請參閱時報金像獎官方網站。(資料來源/林怡睿)