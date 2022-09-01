各都陸續公布今年8月買賣移轉數，不同於7月移轉量緊縮情況，8月南部台南市及高雄市移轉量開始出現反彈，台南市月增10%、年增8%，高雄市年增9%、年增12%。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，今年第2季初買氣開始下降，買賣雙方經歷幾個月的價格磨合，部分區域交易見曙光，另一方面，新案交屋量也挹注不少，帶動買賣移轉棟數躍升。

觀察8月買賣移轉棟數，台南為2017棟、月增10%、年增8%；高雄則為2925棟、月增9%、年增12%。特別的是，高雄市大寮區買賣移轉棟數年增高達104%。

郎美囡指出，近幾年科學園區、工業園區周邊有就業人口紅利，推案量及交易量高，價格親民的區域更受買方青睞，且工業區擁有大量就業人口，這幾年吸引不少人口移入，在地購屋需求強，大寮鄰近大發工業區，坐擁科技園區議題，倘若賣方或建商讓利，買方多願買單。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，第3季末央行可能會再升息，壓縮買方購買力，且新屋房價依然高掛，雖市場有零星小建案主動降開價，卻未見降價拋售潮，今年買方普遍缺乏追價意願，若再度升息恐又陷價格拉鋸戰。（記者張雅雲/高雄報導）