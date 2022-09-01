國民黨基隆市長參選人謝國樑1日上午在前行政院長江宜樺、劉文雄胞弟劉文耀的陪同下，赴基隆市選委會登記參選。他並提出「引進產業，創造就業、關懷弱勢」的三主軸，希望能讓基隆的未來更好。

謝國樑表示，他18年前，因為時任親民黨立法委員的劉文雄讓出席次，自己才有機會從政。因此特別邀請劉文耀現身；另外，也邀請前行政院長江宜樺，以及青年顧問張以承等13名青年朋友，陪同他登記參選。

謝國樑表示，18年前能夠機會參選立法委員，是因為當時親民黨的劉文雄委員讓出席次，自己才有機會從政。同時，非常感謝市政諮詢委員會主任委員也是基隆子弟，擔任過行政院長的江宜樺，還有青年顧問張以承與所有的青年朋友，一起陪同登記參選。

江宜樺表示，跟國樑已經認識十幾年，他認為，謝國樑學經歷俱優，對服務公眾事務很有熱心。江宜樺表示，他出身基隆暖暖，對家鄉一直有很深的感情，希望基隆能夠選出像國樑這樣一個優秀的、年輕的、有幹勁，而且有遠見的一個市長。

謝國樑指出，長期以來有眾多基隆青年與自己一同關注公共議題，並在今天見證自己登記參選，非常容幸，也說明18歲公民權刻不容緩，今年底縣市長選舉與「18歲公民權複決案」在同一天，希望民眾在投票時，也能一起支持18歲公民權，並且自己對於選戰非常有信心，一定能將基隆打造成亞洲最有愛城市。