近10年全國緊急救護出勤次數，每年平均以增加1％的速度成長。隨著救護需求提升，松山慈惠堂、松山慈祐宮等多家民間團體、機構，今捐贈5輛救護車給予台北市、桃園市、新竹縣政府消防局使用，總體造價近2千萬，內政部長徐國勇今出面受贈時表示，台灣每年救回700位OHCA病患，宗教家、企業家願意共同守護台灣安定的力量，讓他非常感動。

根據內政部統計，近10年全國緊急救護出勤次數，每年都以平均1％的速率成長，110年救護車出勤113萬多次，平均每天約有3112輛次的救護車出勤。

內政部長徐國勇表示，台灣地區1年救回OHCA(到院前心肺功能停止)病患的數字是700人，代表有700人在救護員抵達現場前雖然已經沒有呼吸心跳，但靠著救護車設備、救護員技術與後送醫院成功維持住性命。

消防署署長蕭煥章也說，每部救護車平均使用壽命約5年，而在這段時間總計約出勤1萬次，足以看出每輛救護車可以做多少社會服務，有團體願意捐贈讓他非常感謝。

徐國勇指出，這次獲贈的救護車車體總計造價近2000萬元，外觀採用「巴騰堡格紋」反光條設計，於車身及後側車門新增大面積紅、黃交錯的反光方格，在日照或夜間照明下可維持視線500公尺內，清晰可見的高辨識度讓用路人可即早注意到救護車。

徐國勇說，這批救護車內部配有12導程心電圖機、自動心肺復甦機、影像式喉頭鏡、潮氣末二氧化碳監測器及高階生理監視器等新式醫療救護器材，有助於為緊急傷病患提供更優質的救護服務。

徐國勇感佩地說，救護就是要搶時間，此次受贈的救護車設備，可以讓救護人員隨時與醫院連繫，讓醫生能透過視訊遠距方式與救護員連線指揮，即時進行救護工作。他說，就像心肌梗塞，經常是只要快1分鐘就能把人命救回來。

因此，徐國勇說，此次松山慈惠堂、台北市松山慈祐宮、台灣圓點奈米技術、三陽工業及愛爾麗醫療集團，共捐5輛救護車，讓消防弟兄有最好的裝備，讓他們能用他們的生命與裝備做結合，共同守護台灣社會的安定，讓社會看到宗教團體與企業家對社會的慈悲。