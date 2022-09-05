縣長楊文科力挺首創的全縣義消免費健檢舉辦 3場，義消們依次進行檢查。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

縣長楊文科為感謝義消協助救災辛勞，首創補助全縣救災義消、救護義消及婦女防火宣導志工免費健康檢查，分別在9月2、5及6日辦理，讓義消們有健康的身體，才能更有效的守護新竹縣民安全。

楊文科指出，義消協助火警救災時，火場中產生的濃煙及懸浮微粒都是致癌物質，長期接觸對身體健康易產生危害，為預防疾病發生，因此今年特地安排全體義消做免費健康檢查。

消防局長孫福佑表示，這是新竹縣第一次全體義消都有免費健康檢查，檢查項目包括胸部X光、腹部超音波、超音波骨質密度、危險因子指數、高血脂症、血脂肪、糖尿病、肝腎功能等等15大項目，期儘早發現潛在疾病，馬上做適當治療。

孫福佑指首創全縣義消健康檢查，將提供新竹縣義消更好的福利及保障，今年更在楊文科縣長支持下，義消的保險保障已全面提升進階，明年度的義消保險增編預算也已經通過，規格將繼續提升。

孫福佑並說，義消的奉獻精神令人敬佩，今年因應釋字第785號勤休制度改變，義消原先都是接到通知才從不同地方趕往救災現場，從8月開始則必須到各分隊輪值服勤，並接受進階訓練，提升第一時間出勤戰力。