縣長楊文科（右）指竹北市各項建設成果，顯示縣府和市公所合作的成效，團結力量大，新竹縣就不一樣。（羅浚濱攝）

縣長楊文科（中）與竹北市的代們視察剛啟用的興隆公園。（羅浚濱攝）

新竹縣縣政新幹線30日竹北場，縣長楊文科陳述上任3年8個月來，在竹北市投入163.7億元，興建學校、改善交通及招商民間投資金額高達351億元等成果，而民眾最有感的特色公園中，AI公園在網路搜尋熱度高居第2名。

縣長楊文科率領各局處主管，陪同竹北市長何淦銘及縣議員等民代，先視察剛啟用的興隆公園，表示隨著竹北人口快速成長，建設腳步更要加快，縣府會帶頭拚，需要縣府協助的地方，絕對義不容辭！

楊文科表示，竹北市是新竹縣首善之區，也是亮點科技城市，在交通、公園、學校等建設都按照計畫如期完成，招商來說，AI智慧園區、遠東百貨BOT、龍享影城BOT等，就為竹北市帶來351億元的民間投資，也讓新竹縣連續4年獲得財政部「招商卓越獎」非六都第1名。

楊文科說明AI智慧園區、東興圳景觀公園、及文田橋等建設，都是近來已完成的重要建設，豆子埔溪在工務處努力下已爭取到預算，將徹底整治改造，希望能像巴黎塞納河一樣，讓市民可以悠閒走在河邊散步休憩。

楊文科並指縣府打造22座特色公園，設計建造都經過居民親子工作坊，和設計師充分討論規畫，打造的成果讓鄉親非常滿意，遊具設施非常吸引人，顯示縣府和市公所合作的成效，團結力量大，新竹縣就不一樣！

產發處長陳偉志說明22座特色公園已完成2座，年底啟用9座，明年3月前完工8座，縣府特別在AI智慧園區興建的AI公園，去年8月啟用後受到很多親子的歡迎，網路搜索的熱度高居第2名。

竹北市長何淦銘表示，縣府和市公所的合作本來就有必要，縣府有些建設是公所提的案，公所也有出配合款，雙方密切合作才能讓竹北進步迅速。

市代會林啟賢肯定縣府興建特色公園，真的讓竹北市不一樣，但豆子埔溪要用2億元分期分區整治完成，在目前原物料上漲下，他擔心經費可能會不足，並建議縣府協助遷建狹小的竹北戶政事務所。

東平里長林灝峰說，高鐵區是新竹縣的門面，路燈和監視器管線要改善辦理地下化，而以前埋設的地下管線好像太淺，路面若刨除可能會出問題。楊文科指示警察局等相關單位勘察改善。