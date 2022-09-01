陸軍金門防衛指揮部今（1日）中午12時3分，發現1架不明民用空拍機進入獅嶼禁限制水域上空，國軍示警驅離無效後即將該機擊落。對此，民進黨立委林俊憲表示，有些人認為開槍是否會太嚴重？他認為完全合理；有些事不能開玩笑，幾萬塊買個教訓並不貴。

林俊憲今（1日）透過臉書表示，對岸說是民用無人機，其實這最危險，因為民用玩家的舉動無法預測，若是不一開始強力制止，越玩越過火做出某些舉動讓守軍受傷，例如投放物品，那這算不算是對岸開了第一槍？也絕不願讓前線士兵承受這種風險。

他說，兩岸官方其實都很清楚，這只是某些民間玩家為了搏眼球的舉動，但中國的輿論環境為了流量無所不用其及，難保不會越來越失控。既然中國政府管不動自己人，那就我們來管，用擊落直接撲滅火苗，所以不是什麼「開第一槍」，單純用行動畫下紅線罷了。

林俊憲說，現在球又丟回對岸，要不要制止民間玩家呢？制止了自己顏面掃地、不制止又難自圓其說，既然是「中國領土飛一飛」又怎麼會被擊落？至於那位被擊落的無人機主人，很可惜，中國政府大概也不會賠償你，台灣更不會理你，有些事不能開玩笑，幾萬塊買個教訓並不貴。