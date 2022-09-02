阿根廷央行繼8月決策會議將基準利率大舉調升950個基點（38碼），至69.5％後，根據熟知央行內情的消息人士表示，阿根廷央行9月可能再將利率調升550個基點，至75％，以支撐貨幣和打擊通膨。

匿名的消息人士指出，阿根廷央行的升息決策取決於通膨數據。阿根廷7月通膨率超過70％，估計年底前將跨越90％。

一名央行顧問表示，阿根廷央行正密切注意物價走勢，待8月通膨數據在9月中出爐後，不排除再次升息，以遏止通膨巨獸。分析師預期9月阿根廷央行可能升息400至600個基點。央行發言人對此消息不予置評。