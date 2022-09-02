小編今（2）日精選5件不可不知的國內外財經大事。輝達（NVIDIA）、超微（AMD）原本遭美國政府通知禁止供貨給中國客戶AI加速器產品，但情勢峰迴路轉，輝達表示，美國已允許A100和H100晶片在香港完成訂單直至明年9月1日。法人指出，由於AI加速器主要應用在超級電腦、資料中心運算加速等超高階用途，因此實際上輝達、超微AI加速器在台積電投片量每月合計僅不到5,000片，影響本來就不大，加上現在輝達重獲出貨許可，事件對台積電已幾乎沒有影響。

【1】輝達AI晶片禁銷中 美給一年緩衝期

美國8日31日出手限制GPU雙巨頭超微（AMD）、輝達（NVIDIA）高階產品輸入中國，在市場投下震撼彈。但針對輝達公司開發H100人工智慧晶片、A100晶片的禁令1日出現轉折，即美國決定給予大廠一年緩衝期。輝達表示，美國已允許A100和H100晶片在香港完成訂單直至明年9月1日。

【2】禍不單行 成都又封城 產業鏈慘了!

當前大陸疫情嚴峻，常駐人口達2,100萬的四川省會成都禍不單行，繼8月長達半個月的限電後，再遭疫情封控。當地政府宣布，自9月1日18時起，全市民眾原則居家、非必要不離城，等同實施「封城」，且未宣布解禁時間。

【3】散裝運價告急 BDI苦守千點

大陸經濟下行壓力大，拖累散裝船市運價，5月後一路走跌，進入9月更面臨BDI運價指數千點保衛戰！BDI運價指數在8月31日跌破千點大關，9月1日勉強守在1,002點，業界示警，今年來大陸防疫封控、房市爆雷、缺水限電、鋼鐵限產等利空因素不斷疊加，形成完美風暴，船市求生，更上演大小船越界搶市大戰。

【4】美天然氣出口賺翻 害苦自己人

俄羅斯減供天然氣引發歐洲能源危機，炒熱美國天然氣需求，美國油氣業者雖因出口大增海撈一票，但推高天然氣價格也帶來後遺症，讓美國人承擔進口燃料成本高漲的苦果。

【5】Fed官員又放鷹：抗通膨 基準利率應升至4％

美國聯準會（Fed）官員近來連連放鷹，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周三表示，為了對抗通膨，聯準會（Fed）需要在明年初前將基準利率升高到4％以上。受此激勵，美元指數再次逼近110大關，兌日圓升破140。