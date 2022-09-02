嘉義市長黃敏惠在黨籍議員參選人及親友陪同到選委會登記。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠與國民黨提名議員參選人高喊全壘打。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠受到大批支者熱情簇擁。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠搭上戰車拜票。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠今天由國民黨提名10位議員參選人及數百名支持者陪同，到選委會完成登記，爭取連任，全員高喊「凍蒜」、「國民黨全壘打」，聲勢昂揚，對民進黨參選人李俊俋邀請參加電視政見辯論會，黃敏惠重申「目前無此規畫」。

黃敏惠由母親、夫婿蔡宗佑醫師以及國民黨籍議員張秀華、鄭光宏、陳家平、張敏琪等10名參選人陪同，以及約300多名支持者浩浩蕩蕩到選委會，於11時05分完成參選市長登記，並簽署反賄選公約。

黃敏惠表示，目前沒有參加電視政見辯論會的計畫，嘉義市是民主聖地，每個表現言行大家都看得到，心中自有一把尺。

黃敏惠表示，嘉義市建設不止步，這幾年嘉義市所有的民調都名列前茅，這次競選連任是要讓嘉義市成為「幸福進行式，嘉義未來式」，不斷超越、不斷往前，成為台灣新都心。

黃敏惠說，要從「西區大發展」、「東區大進步」這個雙引擎發動，還有跨城市、跨區域的交通路網規畫，帶動城市發展，還有鐵路高架化以後縫合及連結市區的動線，朝向台灣新都心的願景及目標努力。

黃敏惠還對支持者喊話說，選舉到了，抹黑造謠的奧步又來了，網路謠言很多，呼籲大家謠言心頭抓乎定，勇敢用前行。