想申請勞保老年給付，除了書面申請方式，還可利用自然人憑證自行在家線上申請，沒有自然人憑證或不熟悉電腦操作的勞工朋友，也可以選擇委由所屬投保單位至勞保局網站e化服務系統線上申辦勞保老年給付，但勞保局提醒，除了符年年齡、年資條件外，要申請老年給付還要「離職退保」，至少要休息1天才能請領老年給付。

勞保局普通給付組組長劉秀玲表示，勞工要申請老年給付現行可以透過「自然人憑證」線上申請老年給付，除不受時間限制，全天24小時都可辦理外，還可以省去郵資或送件到勞保局的時間。而無法自行線上申辦勞保老年給付的勞工朋友，只要出具同意由投保單位為其申辦老年給付「同意書」給所屬投保單位，也可以委由單位代為線上申辦老年給付。

劉秀玲提醒，要申請老年給付除了要符合年資、年齡等條件外，還要「離職退保」才能請領，因此若今天退保勞工保險、翌日再由同一單位加保職災保險，則未滿足「離職退保」條件，無法領取老年給付。

勞保局也提醒，各項申請管道只需要選擇一項辦理即可，已完成網路申辦的勞工朋友不須再另寄送紙本申請書件到勞保局，以免重複送件反而增加核付作業時間。