基隆市安樂區樂一路5日晚上8時許傳出巨響，一名年約30多歲女子不明原因從4樓摔落至2樓鐵皮上，頭部受有3公分外傷，所幸意識清楚，救護人員將人救下後，立即送往基隆長庚醫院，至於詳細墜樓原因仍待警方調查釐清。

基隆市消防局今天晚上8時許接獲通報，一名30多歲女子不慎從4樓摔落，立即出動3車、8人，由仁愛分隊長高政晃指揮救援。救護人員初步檢視，女子右大腿骨折、頭部受有3公分外傷，立即使用長背板將人固定運送至地面，並緊急送往醫院治療。