國道1號北向44.2公里桃園往林口上坡路段，今天清晨發生大型車禍事故。（翻攝照片）

國道1號北向44.2公里桃園往林口上坡路段，今天清晨發生大型車禍事故，1輛半聯車疑似未注意車前狀況，撞上前方大貨車。遭撞擊後大貨車翻覆邊坡，2車駕駛幸無大礙，因需要大型起重機拖吊，塞車回堵到中壢，請民眾注意。

國道一號北上44公里處5日上午發生車禍，截至上午8時許車流已回堵至內壢。（翻攝高公局）

國道警方表示，大隊勤務指揮中心5時43分接獲通報，國道1號北向44.2公里桃園往林口上坡路段輔助車道，有2部大型車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車，警消到場後協助駕駛送醫，傷者經醫師救治後已無大礙。

警方說，28歲的莊姓男子駕駛營業半聯車，行經北向44.2公里桃園往林口上坡路段，疑似未注意車前狀態追撞前方由42歲張姓男子駕駛的營大貨車，張男車輛受撞擊後翻覆於外側邊坡，所幸張男有依規定繫上安全帶自行脫困。2名駕駛均受輕傷意識清楚送林口長庚長庚醫院，經醫師診治後無大礙，駕駛人經警方施以酒測，未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清，現場需大型起重機拖吊作業，目前回堵至中壢。通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。

警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，國道轄線110年因未注意車前狀態肇事共6301件，駕車務必要注意前方動態及自身精神狀況，切勿疲勞駕駛，以維護自身及他人的行車安全。