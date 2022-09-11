國道5號上午8時24分啟動北上主線儀控管制，各個交流道出現排隊車潮，主線道已回堵7公里。（吳佩蓉攝）

國道5號上午8時24分啟動北上主線儀控管制，各個交流道出現排隊車潮，主線道已回堵7公里。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（11日）為中秋連假最後一天，加上梅花颱風影響，遊客一早紛紛返北，國道5號上午8時24分啟動北上主線儀控管制，各個交流道出現排隊車潮，主線道已回堵7公里，頭城、宜蘭及羅東匝道分別回堵3至3.5公里，坪林行控中心呼籲，雨天行車請開啟大燈，與前車保持適當安全距離，以維交通安全。

坪林行控中心表示，上午國5已啟動蘇澳至石碇北上各入口匝道儀控，8時24分啟動北上主線儀控，並緊縮匝道儀控，宜蘭至坪林平均時速不到40公里，上午11時羅東、宜蘭、宜4及頭城交流道已出現3至7公里排隊車陣，北返車潮已開始湧現，目前車流量為2200輛，已達最高峰。

受梅花颱風外圍環流影響，今上午宜蘭地區開始降雨，山區路段可能出現土石濕滑鬆動，坪林行控中心呼籲，用路人雨天行車請放慢車速並開啟大燈，與前車保持適當安全距離。

另，下午2時至晚間9時國5蘇澳至頭城北向各入口匝道實施高乘載管制，蘇花路廊中午12時至下午6時雙向禁止21公噸以上大貨車通行、蘇花改雙向開放大客車行駛路肩，請用路人注意。