中央氣象局持續針對今年第12號颱風「梅花」(國際命名 ：MUIFA)發布海上颱風警報，中央氣象局表示，受颱風外圍環流影響，加上今天最接近台灣，中部以北地區有豪雨出現機率，尤其已針對北部、東北部、台中、南投山區等發布豪大雨特報，其中新北市山區有大豪雨出現可能。

根據氣象局今(12)日上午8時資料顯示，目前颱風中心位在台北東南東方約300公里海面上，以每小時7公里速度向北進行。

氣象局預報員劉宇其表示，颱風目前正緩慢北上，強度上仍維持中度颱風，預計明天會來到台北東北東方近海，並在明天晚上往中國大陸華中沿海前進並開始減弱，今天降雨仍以北部、東北部為主，其他地區也有間歇性降雨，明天亦同。

然而本次颱風帶來最大的影響是降雨，根據氣象局昨天到今天的降雨量累計，新北市烏來區已達369毫米、桃園市復興區275毫米、宜蘭縣太平山219毫米；而根據目前觀測，西半部沿海、宜蘭沿海風力約6-7級，局部為8級。

劉宇其指出，隨著颱風雲系一波波移入，氣象局已針對北部、東北部、台中、南投山區發布豪大雨特報，其中新北市山區有大豪雨出現可能，桃園山區、宜蘭山區、新竹地區也有豪雨可能，要多加留意。