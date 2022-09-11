正在改建的北市第二殯儀館預計明年完工，無黨籍台北市長參選人黃珊珊喊出明年拆除第一殯儀館並改作綠地。但北市議員徐弘庭指出，若當一、二殯併在一起，進場車流回堵辛亥路，就是100％交通災難，痛斥黃珊珊割稻尾就算了，但要對人民負責，要求緩步將一殯的量能轉移並做壓力測試。市長柯文哲說二殯會試營運。

台北市長參選人黃珊珊日前喊出上任後，首要拆除一殯，明年中拆除一殯，將4580坪的空間綠化還給市民。徐弘庭批評，黃珊珊要把一殯拆掉變綠地，代表一殯的量能要併入二殯，二殯的新路出入口剛好是辛亥路最狹窄的部分，民眾從辛亥路右轉後進入二殯，一條路嚇到停車場，並另外規畫一條新的路，但是進入停車場時雖有一排停等區，但是沒有計入殯量能，一、二殯併在一起後進場車流恐回堵辛亥路。

他也提及，二殯新路的號誌跟外面的號誌連動也會影響到車流，當初做希望另闢新路連接長興街，是希望民眾離場時，要回台北的民眾都往新路走，不要到辛亥路迴轉阻擋往文山的車流，讓辛亥路從此以後不塞車，但紅綠燈的秒數必須要控制的非常好，一出差錯，就是塞到不能再塞。

徐弘庭認為，一殯什麼時候要拆都無所謂，特別是現在地目都還沒沒變更，怎麼拆都只能做綠地，早拆跟晚拆沒有差別，但是二殯明年就要啟用，二殯新路明年也開始啟用，但應該先測試，緩步把一殯的量能轉過去，建議先移一殯3分之1的禮廳，分3次陸續移，一步一步做壓力測試，讓號誌完全管控到車流順暢。

徐弘庭炮轟，市府已經編列預算，黃珊珊割稻尾稱她一定會拆一殯就算了，但黃珊珊根本不負責任，拆東西很簡單，但是轉移過程要很嚴謹思考，「不是拆了就拆了」，別為了求快忽略細節，若一次全拆掉，車流模擬沒有評估一殯量能，辛亥路文山人回家的路，難道要讓文山區卡死？

柯文哲認為，二殯要有試營運計畫，民政局長藍世聰補充，二殯完工後會有3個月試營運，試營運完成才會正式將量能移過去，會逐步完成。交通局表示，交通設施、大型建物完工前都會進行初勘，議員建議都會納入考量。