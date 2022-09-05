隨著颱風軒嵐諾逐漸遠離台灣，天候好轉，去年大受好評的高雄愛．月熱氣球活動在9/5於田寮月世界登場！8月5日線上推出就造成搶購，但是沒搶到票的民眾也别失望，每場繫留體驗會看當日天候狀況，再釋出現場購票搭乘名額。活動期間觀光局在田寮月世界規劃二處備用停車場(隆后宮、義民爺廟)免費接駁專車服務，歡迎遊客多多使用。

高雄市觀光局長周玲妏表示，去年熱氣球首次在月世界及愛河這兩個場域升空，吸引許多遊客造訪，網路美照瘋傳，也讓田寮、旗美及阿蓮區餐廳業者在疫情重創後露出許久未見的笑容。為提供遊客友善優質的遊憩體驗，市府觀光局向中央爭取了5000萬的經費進行月世界環境優化改善工程，目前已完成環湖步道、玉池欄杆、熱氣球飛行場及特色山羊月亮公車亭，另外天梯步道改善及新闢停車場等工項預計於明（112）年4月完成整建，將提供遊客嶄新的旅遊休憩空間及服務設施，並更加強月世界的在地意象，歡迎民眾來欣賞高雄獨特美景地貌，搭熱氣球、看光影秀、拍美照、逛市集、吃美食！

9/5首先在月世界登場的「2022高雄愛．月熱氣球」，今年更在月世界玉池旁的月球公園打造新的飛行場，以更高的飛行平台帶大家更遼闊的視野。愛河熱氣球搭配絕美河景，也是是攝影好手期待的美景。今年除了熱氣球繫留體驗外，還有迷你熱氣球光影展演秀，愛河場更安排假日美食市集，熱氣球意向串聯美食及音樂，要帶給大家滿滿異國浪漫視覺與味覺饗宴。除了熱氣球好拍，兩個場域都還設置了多處繽紛網美打卡點，就是要讓民眾拍好拍滿，在「2022高雄愛．月熱氣球」留下影像記憶！

觀光局進一步說明，熱氣球繫留搭乘時間視日出時間調整，約為上午5點30分至7點30分，並視當日天候狀況釋出現場購票搭乘名額。交通方面，此次月世界場域周邊規劃5個活動停車場及2個備用停車場，並在備用停車場備有接駁車提供服務。活動會場週邊全線禁止路邊停車，並將視現場車流實施彈性交通管制措施。除了開車之外，民眾也可以到高雄捷運「南崗山站」搭乘8012及紅70B或到高鐵台南站. 旗山轉運站搭乘高雄客運8042公車前往。無論是已線上購票預約或欲至現場購票搭乘的民眾，都請提早出門，以免錯過難得的熱氣球繫留體驗，建議出門前先上觀光局官方網站高雄旅遊網查詢熱氣球最新消息，以隨時掌握活動現場最新資訊。