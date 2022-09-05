88歲繆姓老翁，7月、8月間，多次前往中正區不同的銀行匯款，都堅持要投資，但說法漏洞百出，明顯是被詐騙集團鎖定，警方15日再次接到銀行經理通報，立刻派員到場，並通知繆翁的兒子，但繆翁堅持不孝子「阻止他賺錢」，員警苦口婆心勸阻近半小時，攔阻匯款近20萬美金。

警方表示，繆翁年輕時善於投資，存下不少積蓄，7月開始接到投資群組的老師，聲稱可以代為操盤，而且明牌神準，以及「今天投資又賺很多，要進場要即時！」繆翁自認是天選之人，連續前往不同銀行匯款，但他領錢、匯款都說法都與詐團之詞相似，行員始終不厭其煩地勸說，並通報警方到場。

員警8月15日到場，繆翁仍堅信自己投資絕對不會看錯，堅持要匯款，員警更聯繫繆翁的兒子到場全說，才突破老翁匯款的念頭，但員警仍不斷提醒，擔心隔些時日，繆翁改變心意，又落入詐團的圈套，不斷提醒老翁的兒子要多關心、多詢問。

警方呼籲「假投資詐騙」招式百出，像「有急事找你 麻煩加我一下LINE!」、「你把我的賴刪了嗎？」、「好久沒聯繫了，我有急事找你」等係詐騙集團慣用手法，藉故裝熟取得聯繫後，偽以低成本、高獲利方式為誘餌，你貪他的高利息，他貪圖的卻是你的本金，若思慮不周易落入詐騙陷阱，造成自身財產損失，不得不慎。