台中市68歲陳姓婦人日前加入LINE股票投資群組，聽從投顧老師的指示，打算以50萬元購買「特殊內部票」，另教導其以水電裝潢款為由闖關，幸好機警的銀行員察覺有異通知警方到場，經員警一番深入剖析苦心勸說，婦人如夢初醒打消匯款念頭。

台中市政府警察局第三分局合作派出所警員廖章甫、黃正煒於日前接獲轄內郵局行員來電，指稱有位民眾疑似遭到詐騙，經到場了解，婦人係透過LINE加入某股票投資群組，其中有老師表示可以協助操作投資股票，不僅有「申購新股中了可翻倍賺錢」等話術。

警方表示，投顧老師誆稱有多位成員表示「還是要跟老師申購新股才有安全感」、「新股佈局已經跟上了」，讓婦人心動不已，才準備50萬元匯入對方指定帳戶申購新股，老師還特別叮嚀，若臨櫃匯款時遇行員詢問時，不要隨意透漏細節，告知家中水電裝潢費用即可，幸行員機警進一步詢問察覺有異，立即通報警方到場協助。

員警發現婦人手機裡有許多投資群組，進一步了解這些投資訊息及聊天紀錄後，也當場告訴婦人這就是詐騙，員警表示自己也有投資股票，絕對沒有什麼「特殊內部票」，詐騙集團透過通訊軟體搶加好友，混合真真假假的話術，中間穿插1、2個「魔鬼」，讓人很容易就中招了，婦人也心生警覺，打消匯款念頭，在警方與行員合作下，成功保住了婦人的辛苦錢。

警方呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，透過通訊軟體或網絡社團結交素未謀面網友，勿輕易聽信投資賺錢「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，倘若遇有疑似詐騙案件，可撥打165反詐騙專線查證，避免受騙。