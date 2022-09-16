新北市教育局舉辦「無毒拒霸 反詐騙」校園宣導活動，邀請職籃、HBL球員與同學互動。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（16）日在安康高中舉辦友善校園周擴大宣導，活動結合同學熱愛的籃球運動，邀請新北市府祕書長林祐賢、中信特攻職籃球星及能仁家商HBL球員與同學互動，透過有獎徵答及籃球趣味競賽，呼籲校園內教職員工看到詐騙陷阱、校園霸凌或學生誤觸毒品事件時應挺身而出，勇敢拒絕大聲說「不」，並強化認識詐騙手法防範詐騙事件，藉由「寓教於樂」的宣導方式提升師生反詐騙、拒絕霸凌及識毒知能。

林祐賢表示，營造校園正向的學習風氣並提供學生安全的學習生活，是新北市首要的教育目標。本學期「友善校園周」宣導主題為「友善校園無界限－陪你勇敢，不再旁觀」，鼓勵人人都能成為具有正義感的挺身者，並透過宣導讓學子們了解旁觀者的挺身而出，會讓被霸凌者有被支援的感覺，同時結合教育部反霸凌專線改碼「1953」，提供更便利、迅速、暢通的反映管道，有效消弭校園霸凌事件的發生。

另因應近期柬埔寨求職詐騙案，新北市訂定「海外求職停看聽 勿信話術保性命」、「詐騙手法日益新 你我務必要小心」反詐騙宣導主題，針對求職打工、網路購物及社群交友等新型詐騙手法進行宣導，加強學子們反詐騙正確認知與防範方式，建構和諧安全的校園。林祐賢也活動中宣傳10月1日於新莊體育園區辦理「你我齊反毒 健康有幸福」全國反毒博覽會，邀請市民共襄盛舉。

教育局表示，為推動學生能自發性關懷及參與友善校園各項工作，鼓勵各校學生集思廣益提出友善校園的創意活動，並運用社群媒體引導更多學子發起全市校園宣導關懷運動，新北市透過一系列研習及多元宣導方式，持續強化親師生對防制霸凌、防制學生涉毒及反詐騙的認知及預警能力，並優化導師班級經營職能及建立專業人才，以多面向輔導協助學校，且同時結合警政、社政及親師生力量，全方位提升校園防制霸凌及師生識毒知能，積極營造溫馨和諧友善校園環境。