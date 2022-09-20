澎湖縣長賴峰偉為宣導清除海底覆網、海洋活化12願景的重要性，與風櫃國小師生獻聲錄製「海洋保育廣播劇」，讓大家重視海洋廢棄物清理的重要性。（張茂雄攝）

澎湖縣長賴峰偉20日為宣導清除海底覆網、海洋活化12願景的重要性，特別與風櫃國小師生，學習利用海廢製作「玩具劇場箱」(Toy theater)，獻聲錄製「海洋保育廣播劇」，以寓教於樂、生動活潑的表演方式，讓大家重視海洋廢棄物清理的重要性，學童們親手製作劇場箱作品，將在機場2樓文化藝廊連續展出6天(9月21日-9月26日)，歡迎大家一起來觀賞小朋友們充滿童趣的創作巧思。

賴峰偉表示，澎湖縣政府與高科大海洋事務研究中心合作已長達四年時間，111年度覆網清除培訓課程於7月7至9日圓滿落幕，在重量級講師帶領下，全員完成室內及水下實際操作。14名完訓學員正式加入「鬼網清除志工團隊」，以行動守護海洋，並實踐聯合國推動的「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals SDGs) 中第14項目標「海洋生態」(SDG14)。

此外，為了使全國首創的海底覆網清除制度能永續札根，四年共計培育42位「鬼網特攻隊」生力軍，除了傳授清除鬼網的價值與技巧外，同時結合「Coral Watch色卡調查」幫珊瑚做健檢，及水中拍攝技巧來記錄海底生態，藉由完整的機制讓海洋恢復乾淨零覆網，讓我們一起清除覆網，拯救魚礁，守護海洋。

高科大海洋事務研究中心今年承辦多次淨海活動，像是7月24日到內垵南漁港碼頭清除海廢，8月26日前往山水漁港執行垃圾清除，平均1小時能清出至少55公斤的垃圾。高科大團隊不但具有專業，且深耕在地多年，辦理「清除海底覆網之教育宣導及培訓計畫」除了招募與培訓淨海志工，也鼓勵在地民眾可以共同投入，更希望能擴散至台灣本島的企業與財團法人等團體，一齊守護台灣這片美麗的海域。