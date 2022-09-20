桃園市消防局第三救災救護大隊蘆竹分隊，今天會同蘆竹區公所到光明國小辦理地震應變暨疏散演練暨防災宣導。（蘆竹分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

921國家防災日將屆，桃園市消防局第三救災救護大隊蘆竹分隊今天會同蘆竹區公所到光明國小辦理地震應變暨疏散演練暨防災宣導，全校師生1800人共同參與演練。

蘆竹消防分隊長陳偉博表示，今天宣導活動分成4大關卡，包括防震知識有獎徵答、煙霧體驗、室內栓射水、滅火器操作及CPR實際操作等，更模擬地震來臨時，教導學生「趴下」、「掩護」及「穩住」要領，讓師生了解各項防災技能知識以及自主防災的觀念，才能臨機應變。

陳偉博說，校方相當重視防災，為此每年國家防災日皆會辦理相關演練及宣導，讓該校的師生都能借由親身體驗來學習並增進自身的防災知能，同時也都積極配合，讓這次的宣導活動順利落幕，每個人都獲益良多。

第三大隊大隊長簡慈彥指出，台灣位處環太平洋地震帶，地震次數頻繁，近期花東地區亦發生最大震度達到6強的淺層地震，無法避免地震的發生，唯有將防災教育從小扎根並落實演練，學習與地震共存，才是最務實的防震災思維。