TOYZEROPLUS推罐頭豬LuLu公仔，豬隻們在農場中的可愛動作療癒心靈。（TOYZEROPLUS提供）

潮玩品牌POP MART泡泡瑪特自2010年成立以來，各系列的超可愛盲盒玩具深受年輕族群歡迎，至今已拓展超過22個國家，今年繼續在全球積極展店，近日正式宣布插旗台北信義區新光三越A11，預計8日試營運，屆時將開放限量名額粉絲入場搶先開箱。另個潮玩品牌TOYZEROPLUS近期則帶來夏日療癒夥伴，推罐頭豬LuLu全新盲盒「農場系列」，可愛造型相當討人喜愛。

泡泡瑪特打破「玩具是給小孩玩的」傳統觀念，將藝術、設計、潮流、繪畫、雕塑等元素注入精緻小巧的產品，此外特殊的「盲盒」銷售模式，讓消費者在開盒的當下獲得隨機驚喜的療癒感，也進而創造社群之間彼此交流的機會。歡慶全台首店登場，泡泡瑪特特別為粉絲安排搶先體驗活動，民眾可至官方Facebook粉絲專頁填表報名，報名成功即獲得專屬電子入場券，可於試營運當日憑券入場。屆時將發售超限量限定商品—「太空人Molly夜明珠」，消費滿1999元以上即可購買，售價1820元，試營運當日(9／8)限量50隻，正式開幕當天(9／9)更加碼為149隻。

TOYZEROPLUS則推罐頭豬LuLu盲盒「農場系列」公仔，包含6個常規款，1個隱藏版，看著可愛豬隻採收作物、在農場裡幹活，各種有趣動作讓人會心一笑。新品將於TOYZEROPLUS官網及指定通路限量發售。