炎熱的夏天不少人都想吃點冰涼的西瓜消暑，卻經常傳出有人因為吃了「隔夜西瓜」而生病甚至病逝的新聞。毒物專家招名威表示，切好的西瓜如果保存不當，就容易被空氣中的細菌汙染，進而引發敗血症，尤其有3類人更要小心，包含免疫功能不全、有病在身的人以及老年人。

招名威在臉書粉專發文，西瓜切好後，如果沒有當下吃完，也沒有妥善保存，在與空氣接觸後，就可能會被空氣中的細菌或黴菌污染；此外，若用不乾淨的砧板和刀具來切西瓜，很容易把口腔中的細菌帶到西瓜上，一樣會造成微生物污染。

因此要避免細菌再次被吃下肚，如何保存沒吃完的西瓜非常重要；而且就算把西瓜用保鮮膜包好，切完放在保鮮盒或冰箱裡，其實只要時間一長，滋生細菌的風險就會很高，因為西瓜糖分較高，是微生物喜歡生存的環境。

至於敗血症，招名威指出，其實許多細菌或黴菌感染都可能引發敗血症，尤其是針對免疫功能不全、有病在身的人，或是老年人等族群，都可能因血液中入侵的細菌而引發敗血症。

此外，如果本身有發炎相關疾病在接受治療，且正在使用抗生素的患者，在飲食上只要一不注意，就有二次感染的機率，敗血症的機率也會偏高，發病後，細菌也可能會對抗生素產生抗藥性，有更難消滅的風險。

招名威說，沒吃完的西瓜保存不好，常常是造成食物中毒的盲點，如果可以在小細節上多加注意，尤其是保存方法和使用的刀具，就可以大大降低致病的風險。