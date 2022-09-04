扁桃腺堪稱人體的首道防禦線，若細菌、病毒侵入口腔，扁桃腺會紅腫，醫師表示，幾乎每個人都有扁桃腺發炎的機會，但最怕的是「深層的頸部感染」，曾有一20多歲病患因反覆感染已化膿，就就診的數個小時後，立即轉加護病房進行插管治療。

營養師宋明樺與中山醫院家醫科醫師陳欣湄在《明欣醫療室》表示，許多人都有扁桃腺發炎的機會，感到喉嚨痛，通常看個醫師、甚至多喝水就會慢慢恢復健康。

陳欣湄表示，扁桃腺位於舌頭的兩側，是人體接觸細菌、病毒的第一道防線，將防禦人體的白血球集中此處，若出現紅腫是保護身體的防禦機制；但最為人擔心的是，深層頸部感染。

陳欣湄說明，因頸部有很多的筋膜腔，將很多的血管、肌肉、淋巴做一區隔，若遭病毒或細菌感染，出現化膿等現象，細菌若病毒會順著筋膜腔往下傳至縱膈腔，而縱膈腔附近有肺、心臟這兩個重要器官，將有極高的致命危險。

她舉例，曾遇一20多歲的男子，之前已因扁桃腺感染，時好時壞不以為意，也有化膿現象，當時還嚼著檳榔就醫，未料在就診的數個小時內，被診斷為「深層頸部感染」，緊急送往加護病房，並立即插管急救，才救回一命。

民眾若有扁桃腺發炎，常會喉嚨腫痛等不適現象，宋明樺表示，這時可食用較軟嫩易吞嚥的食物，例如優格、布丁，加入有蛋白質的豆漿、鮮奶、質地較軟的香蕉、木瓜等，做成奶昔，較不宜選用較酸食物，以免刺激患部，造成不適，「此時仍要注意營養攝取，以對抗細菌或病毒來襲。」