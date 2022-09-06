一般人聽到心臟疾病，最常想到的是心肌梗塞，但還有一致命的心臟疾病為心臟衰竭。醫師提醒，心臟衰竭若早期發現、早期介入治療，5年存活率達97%，若越晚期才治療，存活率僅剩20%，民眾若發現自己近期常感疲累、喘、腳腫等症狀，恐是心臟衰竭的前兆，曾有一名50多歲男性發現因常喘、疲倦、無力搬重物，結果竟是因為一場流感引發心肌炎，心臟嚴重衰竭，必須長期住院治療。

外科名醫江坤俊在《健康2.0》中表示，心臟衰竭即心臟失去功能，嚴重可致死，以全球盛行率約3%計算，全台應有近70萬人有心臟衰竭問題，但據健保署資料，目前僅20多萬人在進行心臟衰竭的治療，顯示有40多萬心臟衰竭者不知自己有此問題。

博仁醫院副院長康志森則說明，心臟衰竭是一綜合症狀，根據其嚴重程度可分4級，若為嚴重程度最輕者，5年存活率為97%，有心臟衰竭危險、尚未發展至心臟衰竭，患者常為高血壓、糖尿病等高危險族群。

圖/ 取自《健康2.0》

第二級存活率則為95.7%，心臟外觀開始出現異常，有左心室肥大、瓣膜性疾病、心肌梗塞等問題。第三級存活率大降至76.6%，有心衰竭症狀，例如呼吸困難、感覺疲勞及運動不耐。若達最嚴重的第四級，存活率僅剩20%，有嚴重心衰竭症狀，必須持續至住院治療，除了藥物治療外，還需葉克膜，甚至心臟移植治療。

康志森表示，他曾有一名50多歲男性原本經營海鮮業，近期發現無法搬物品、走樓梯到2樓就很喘、且腳腫不舒服，檢查發現，該病患心臟衰竭指數相當高、心臟收縮能力大減，導致其心臟腫成原本的1.5倍大，此已屬相當嚴重，因此趕緊住院治療，而其原因是因之前曾感染流行性性感冒引發心肌炎所致的心臟衰竭。