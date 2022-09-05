水湳轉運中心今（5）日動土，台中市長盧秀燕透露，她上任前台中完全沒有轉運中心，但她克服挑戰，陸續規劃、興建4座轉運中心，未來將提供市民友善、優質的轉乘服務。

盧秀燕今日在臉書表示，她上任後克服挑戰，陸續規劃、興建了水湳、豐原、大臺中、烏日等4座轉運中心，其中水湳轉運中心在今天動土，大臺中轉運中心已在6月份開工，而豐原轉運站預計將會在本周、9月9日啟用！

「城市規劃要往未來看！為台中的發展做佈局。」盧秀燕特別感謝台中市專業的工程團隊，因為水湳轉運中心的規劃榮獲「2022年國家卓越建設獎最佳規劃設計類卓越獎」，證明台中市在建築規劃設計上領先全國。

盧秀燕說，水湳轉運中心未來將整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及iBike等公共運輸工具，同時還會預留3、4樓銜接國道、捷運「橘」線共構車站以及國際會展中心人行立體空廊的規劃，預計民國115就會完工啟用，提供市民友善、優質的轉乘服務。