國民黨主席朱立倫表示，今（5）日是兩位台南勇警涂明誠、曹瑞傑的公祭，他要再次向兩位勇警致上最高的敬意，並向家屬表達最誠摯的慰問。

朱立倫指出，國民黨堅定支持全體警察同仁，並承諾立院新會期會提出「警械使用條例」的修法，更會強力監督，蔡政府修訂外役監遴選條件與資格的承諾， 「我們不會忘記」。與此同時，三個長年被執政黨忽略的重大問題，我們也要用最沈痛的心情，要求政府採取實際作為。

第一，2019年到現在已爆發三件殺警案，但基層警察工時過長，防護保障不足的狀況完全沒改善，警政署今日表示已為基層添購電擊槍，但馬上被基層員警打臉，說辣椒水比較實用。請蔡政府高官確實傾聽基層聲音，確實維護員警權益！

第二，總統跟行政院理應維護公理正義，然而現在的死刑犯中，竟有三位殺害警察的死刑犯尚未執行，其中有一位還長達二十年都沒有執行，我相信這都是社會大眾非常質疑、無法接受的。

第三，一位外役監的囚犯，可以「離監七天」、「逾假未歸」，這不是逃亡，什麼是逃亡？對於外役監這麼鬆散的情況，國民黨立法院黨團一定追究到底，這才對得起我們每一位辛苦的警察同仁，這才是最務實、負責任的作為。

朱立倫再次強調，警察同仁們的安全，攸關每一位國人的幸福生活。「今日公祭，我們不會忘記」，請執政黨用立即、具體的作為改善警察同仁的權益，國民黨一定會和所有警察同仁站在一起，監督執政黨改善對警察的待遇！