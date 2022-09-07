犯下台南殺警案的凶嫌林信吾今天被台南地檢署求處死刑，痛失乖孫的曹瑞傑阿嬤至今談到愛孫慘遭殺害，仍然痛心不已，家屬雖不願被打擾，但被問到檢方求處死刑，曹瑞傑阿嬤哽咽說，凶嫌根本沒人性，請法官一定要判他死刑。
曹瑞傑叔叔今天表達「兩家人達成一致共識，就是以死刑為終極目標」，曹瑞傑阿嬤哽咽說，她到現在還是不敢看當時的密錄器畫面，也不敢相信凶嫌手段如此凶殘，希望法官盡快判死，而且要迅速執行槍決，「給我孫子一個交代，也幫2人討回公道。」
犯下台南殺警案的凶嫌林信吾今天被台南地檢署求處死刑，痛失乖孫的曹瑞傑阿嬤至今談到愛孫慘遭殺害，仍然痛心不已，家屬雖不願被打擾，但被問到檢方求處死刑，曹瑞傑阿嬤哽咽說，凶嫌根本沒人性，請法官一定要判他死刑。
曹瑞傑叔叔今天表達「兩家人達成一致共識，就是以死刑為終極目標」，曹瑞傑阿嬤哽咽說，她到現在還是不敢看當時的密錄器畫面，也不敢相信凶嫌手段如此凶殘，希望法官盡快判死，而且要迅速執行槍決，「給我孫子一個交代，也幫2人討回公道。」
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