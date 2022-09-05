隨著中國經濟增長持續放緩，消費者也開始節衣縮食，盡量減少購買非必需消費品，這個過程中一般民生產業受到極大的影響，一度叱吒風雲的大陸電商也面臨了罕見的低迷市況，收入成長降至最慢的狀態。由於動態清零政策實施封控措施讓人難以預料，大陸電商業績前景更充滿了不確定性。

《華爾街日報》分析稱，今年第2季度阿里巴巴出現上市以來首度收入下降的窘境，京東的收入增速亦降至最慢，這些都是來自於疫情封控對供應鏈的干擾。雖然企業高管和分析師曾預計大陸電商公司本季度會有較好的表現，但動態清零政策仍為前景蒙上陰影。

報導說，中國大陸是世界上最大的電子商務市場，2021年大陸電商交易額達6.1兆美元。新冠疫情推動了該行業的增長，但這種勢頭已失去動力。研究機構Insider Intelligence預測，中國電子商務交易額在2022年將增長9.1%，這將是自2008年以來的最慢增速，也將慢於美國電商預期增速9.4%。

今年第2季度，阿里巴巴出現自2014年上市以來首次營收下滑，降幅為0.1%，主要原因是其核心業務區域中國的收入下降了1%。阿里巴巴首席執行官張勇認為交易額下降是來自於防疫措施的影響，未來消費復蘇仍需更多時間。

阿里巴巴主要競爭對手京東商城第2季度收入增長5.4%，也是2014年上市以來最慢增速。只有後起之秀拼多多是個例外，這裡要得力於平台提供大量的折扣商品，迎合了消費者節約的需求。

報導說，現在中國經濟停滯不前，數家鄉鎮銀行爆雷，民眾帳戶遭凍結，購房人則遭遇樓盤爛尾，社會上不滿情緒高漲，停貸風潮亦不斷擴大。大陸學者受訪時表示，如果不能設法保持經濟增長，接下來會有更多問題出現。由於中國的刺激措施主要集中在基礎設施支出上，而且政府仍不願放棄動態清零抗疫政策，許多經濟學家預計消費支出將繼續低迷。

雖然如此，電商的表現要好於線下零售業。大陸國家統計局的數據顯示，儘管4月份略有下降，但第2季度商品網上銷售額仍增長了11%。消費者為應對未來的封控而囤貨，今年網購食品和家庭用品的增速一直超過服裝。京東最大的增長品類是超市，與上年同期相比，第二季度訂單量增長了25%以上。為了刺激消費，上海市政府在8月下旬發放了總計人民幣2億元（合2,900萬美元）的電子消費券，而大部份的人都用這些券購買了日常生活必需品和食品。

據阿里巴巴表示，該公司電商平臺上的時尚產品和配件的銷售在4月至6月期間受到衝擊。數據顯示，今年上半年，電視機、冰箱、空調等家電銷售額同比下降11%。有分析師表示，今年餘下時間，對非必需品的需求可能繼續受到抑制。

儘管近期存在不確定因素，但京東首席執行官徐雷表示，著眼長遠，中國的消費市場仍然強勁。一旦突破了週期性調整，預計會看到強勁的行業復蘇動力。