李姓男子於去年9月2日因為不滿橋頭地檢署對案件的處理方式，竟然在橋檢大門的柱子上張貼大字報，揚言要更換橋檢的門面，並請橋檢備妥清潔人員等，方便作業。橋頭地院審理後，依恐嚇危害安全罪，判處他兩個月有期徒刑。

李姓男子當時在橋檢大門的柱子上張貼寫有「門面更換通知，預計10月底前於橋頭地檢署更換門面，屆時請貴署備妥清潔員、玻璃安裝員，俾利作業。」橋檢法警室發現後報案，並調閱監視器畫面，扣得大字報一張。

岡山警分局獲報，調查後報請橋檢偵查起訴。李男辯稱，當初他毀損橋頭地檢署玻璃，與橋檢有和解，該署要求他簽協議，他只是送達協議內容的通知書，並不是恐嚇文書，而是之前與橋頭地檢署協議的通知書。他強調沒有恐嚇的意思。

法官審理後認為，這張大字報稱要幫橋檢更換門面，儘管李男主張當天並沒有敲打地檢署的玻璃，但大字報傳達的意思已經表達要破壞橋檢財產，以達施壓橋檢的作用，具有主觀上的恐嚇故意。

雖然李男還說曾經到精神科就醫，有看診紀錄，但法官仍依恐嚇危害安全罪，判處李男兩個月有期徒刑。可易科罰金，可上訴。