知名的「旋轉豪宅」台北市信義計畫區「陶朱隱園」，儘管已開始邀請VIP前往賞屋，進行銷售作業，但今（6）日傳出竟遭一名年約31歲男子，私闖亂入；對此中工表示，已對私闖者提告，未來將再強化隱私及安全管理。

中工今天從早忙到晚，「陶朱隱園」安全人員通報，9月5日有工務人員發現一位外部身分不明人士，竟未經允許就私自闖入。

中工表示，第一時間已報請台北市警察局信義分局三張犁派出所處理，並就侵入住居、妨害秘密等刑事罪責提起告訴，針對是否有其他罪責或有受他人指使，將請偵查單位深入追查，若經查屬實，中工將進一步提起其他刑事告訴及民事賠償。 中工協理程安慈表示，「陶朱隱園」作為綠建築藝術空中別墅，除重視節能減碳、期望帶動各種高樓種樹吸碳抗暖的天下公益外，最重視的就是住戶隱私及安全。 近三年來，陶朱隱園陸續優化生態庭園，達到生態、自然、秀美，因此在此期間常有不法之偷拍及不當的言論在媒體出現，期許不再發生，否則將比照上述原則依法處理。